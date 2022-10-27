LGS’de Rize’yi tercih eden öğrencilere ödül verildi

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olup Rize’deki okulları seçen öğrencilere ödül verildi.

Rize İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından LGS sınavında yüzdelik dilim olarak 0,1 ile 1,5 dilimde olan ilimizdeki okulları tercih eden öğrencilere yönelik Tercihimrize sloganı ile bir çalışma yapıldı. Rize’de ki Fen Liselerine Akademik başarısı yüksek öğrenciler kayıt yaptırdı. Yüzdelik dilimde derece alan öğrencilere de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüller verildi.

Projenin yapılış amacını anlatan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, "Bu sene biz bir proje yaptık. LGS’de ilk 50’ye giren öğrencilerimizin ne kadarını ilimizde tutabiliriz. Bunun içinde bir kampanya başlattık. YÜzdelik dilim başarısında iyi yerlerdeyiz. Birde 120 öğrenci alıyoruz. 90 öğrenci aldığımızda bu oran çok daha yukarılarda olacaktır. İnşallah önümüzdeki sene daha fazla olacaktır. Biz bu sene bazı şeyleri tecrübe ettik. Öğrencilerimizin ilimizde kalması YKS anlamında da bizi ciddi derecede rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimse burada kaldığı için pişman olmayacak"

Rize’yi tercih eden öğrencilerin pişman olmayacağını belirten Rize Valisi Kemal Çeber ise "Ödül alacak atmacalarım ne kadar önemliyse, burada olmayan öğrencilerim de bizim için önemli. Benim bir öğrencim bana ’Ben çok iyi bir çay müstahsili olacağım’ diyorsa, onun içinde en güzelini yapmak boynumuzun borcu. Benim bir atmacam ’Çok iyi bir sporcu olacağım’ diyorsa onun içinde en iyi imkanları oluşturmak boynumuzun borcudur. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerimizde bizim için çok önemli. Benim atmacalarıma Rize’de durun derken bu hesabı vereceğimize güvenerek diyoruz. Kimse burada kaldığı için pişman olmayacak" şeklinde konuştu.