LGS’de İmam Hatip Ortaokullarından büyük başarı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre imam hatip ortaokullarından 12 öğrenci tam puan aldı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan merkezi sınava, 1 milyon 31 bin 799 öğrenci katıldı. 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanan sonuçlara göre imam hatip ortaokullarından 12 öğrenci 500 tam puan tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi en üst dilimlerde yer aldı. Hafızlık proje okullarından mezun öğrencilerin başarısı da dikkat çekti.

“Sosyal-Kültürel Etkinliklerdeki Başarıların Yanı Sıra Akademik Başarılarda da Büyük İvme Yakaladık”

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, LGS’ye katılan öğrencileri ve öğrencilerin başarısına katkı veren öğretmenleri, yöneticileri, aileleri, çalışma arkadaşlarını ve paydaşları tebrik etti. İmam hatip okullarındaki sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin okul aidiyeti ve okul kültürünü geliştirip okul iklimine dönüştürdüğünü ifade eden Gül, atılan bu temellerden sonra Genel Müdürlük koordinasyonunda okullarda yürütülen "Hedef LGS", "öğrenci rehberliği kapsamında birebir ilgilenme", "ortak performans değerlendirme", "okullardaki akademik takip komisyonları", “destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımın takibi”, “EBA Platformu üzerinden rehberlik”, “hazırlanan örnek sorulardan öğrencilerimizin faydalanması”, “Kalite Takip Sistemi (KTS) ile okullardaki çalışmalarının takibi”, “LGS’de önceki yıllarda başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrenciler buluşturulması”, "etkin rehberlik" gibi pek çok çalışmanın elde edilen başarıda büyük role sahip olduğunu ifade etti.

500 Tam Puan Alan Türkiye Birincileri

İmam hatip ortaokullarından mezun olan ve 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği kazanan öğrenciler ve okulları şu şekilde sıralandı:

Abdullah Tarık Gümüş, İstanbul Akın Sertçelik AİHL, Tuğba Gedik, İstanbul Şehit Erol Olçok Kız AİHL

Emirhan Aksoy, İstanbul Muzafferda-Güzide Pulur İHO, Şeyma Nur Coştu, Karabük Mevlana İHO

Aslınur Karabulut, Karabük Şehit Murat Akdemir AİHL, Önder Cihan, Kastamonu Abana İHO

Harun Harman, Kayseri Şehit Cennet Yiğit İHO, Bilal Bostan, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek İHO

Ece Naz Akkaya, Manisa Yunus Emre İHO, Ahmet Ege Günindi, Ordu Büyükşehir Belediye İHO

Ömer Faruk Uğurlu, Ordu Büyükşehir Belediye İHO, Reyyan Duman, Sivas Zeki Hayran Hafız İHO