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LGS tercihleri için rehberlik hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından öğrencilere, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.

Eğitim 04.07.2022, 15:10
LGS tercihleri için rehberlik hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından öğrencilere, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Çaldıran, Mevlana kurs merkezleri ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde LGS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verilmeye başlandı. Bu dört merkezde, 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde belediye bünyesinde görevli öğretmenler yoğun bir mesai harcayarak öğrenciler için en uygun lise seçimini yapacaklar. Kurs merkezilerinin öğrencileri doğru liselere yönlendirmek ve onları istedikleri okullara yerleştirebilmek için seferber olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimizin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için doğru tercih önemli. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için nefer olmaya devam edeceğiz. İnşallah her bir öğrencimiz gönlünden geçirdiği liseye yerleşir” dedi.

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