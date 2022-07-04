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LGS tercihleri başlıyor!

LGS'ye giren 8. sınıf öğrencileri MEB e-Okul LGS robot tercih sistemi üzerinden bilgilerini ve tercih önceliklerini girerek oluşan liste üzerinden tercihlerini yapacaklar.

Eğitim 04.07.2022, 09:59 04.07.2022, 10:34
LGS tercihleri başlıyor!

5 Haziran günü uygulanan LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Milyonlarca öğrenci istediği liseye girebilmek için okul ve dershane sıralarında ter döktü. Öğrenciler kadar velilerin de aynı stresi yaşadığı LGS sınavı sona erdi ve sınav sonuçları açıkladı. Şimdi ise tercih zamanı. 

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz Pazartesi günü yani bugün MEB'in LGS 2022 tercih robotunu açmasının ardındanbek"  başlayacak ve 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

#lgs
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