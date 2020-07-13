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LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak

LGS sonuçları perşembe günü açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve son kontrollerin yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim 13.07.2020, 17:55
2012
LGS sonuçları perşembe günü açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve son kontrollerin yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.”



“COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI"

Bakan Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığının altını çizerek şunları söyledi: “2020 yılında merkezî sınavın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde yapılması gerekliliği nedeniyle uygulama sürecinin tümünü kapsayan sağlık önlemleri alındı. Bakanlık olarak merkezî sınava katılacak tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında girebilmelerini sağladık. LGS kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama ile öğrencilerin sınav sürecine ilişkin kaygılarını azaltmaya ve sınav günü oluşabilecek fazladan hareketliliği önlemeye çalıştık. Bu karar sonrasında sınav uygulanan okul sayısı büyük bir artış gösterdi. 2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. Sağlık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınav görevlisi sayısında da büyük bir artış gerçekleştirdik. 2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı.”



“SORU İPTALİ YOK"

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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