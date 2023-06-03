LGS sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavın oturumu yarın düzenlenecek.

Deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak merkezi sınavda, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl sekizinci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Sınav, iki oturum olarak toplam 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. LGS merkezi sınavında 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak. Merkezi sınav hazırlığı bu yıl sekizinci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.

Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

İki oturum halinde uygulanacak sınav, saat 09.30’da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30’da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumunda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.