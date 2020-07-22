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LGS şampiyonları madalyalarını aldı

HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN LGS'DE (LİSELERE GEÇİŞ SINAVI) TAM PUAN ÇIKARTAN 2 VE YÜZDE 0.01 İLE YÜZDE 5 LİK DİLİM ARASINA GİREN 79 ÖĞRENCİSİ İLE BAŞARININ GURURUNU YAŞAYAN RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI, BU GURURU YAPILAN TÖRENLE TAÇLANDIRDI.

Eğitim 22.07.2020, 11:10
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LGS şampiyonları madalyalarını aldı

İzmir Radikal Eğitim Kurumlarında Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puan çıkaran ve yüzde 0.01 ile yüzde 5’lik dilime giren 79 öğrenci için madalya töreni düzenlendi.

20 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’de tam puan çıkartan 2 ve yüzde 0.01 ile yüzde 5’lik dilim arasına giren 79 öğrencisi ile başarının gururunu yaşayan Radikal Eğitim Kurumları, bu gururu yapılan törenle taçlandırdı. Dereceye giren öğrencilere madalya takdim edilirken, kurum tarafından eğitim bursu da hediye edildi. Madalya töreninde konuşan Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, başarılı öğrencileri tebrik etti. Avcı, "Radikal Eğitim Kurumları, 2002 yılından beri öğrencileri sınava hazırlayan bir eğitim kurumu. Yaklaşık 2 yıldan beri okullaşma sürecine girdi. Daha önce KPSS, dikey geçiş, üniversite hazırlık sınavları konusunda öğrencilerimize ve velilerimize dershane konseptinde eğitim desteği veriyorduk. Bu 2 yıldan beri Buca ve Bornova’da iki kampüsümüz var, liseye geçiş sınavında 2020 yılında 2 tam yapan öğrencimiz, yüzde 1’lik dilime giren 11 öğrencimiz, yüzde 2’lik dilime giren 23 öğrencimiz, yüzde 5 ve 5’in altında dilime giren toplamda 79 öğrencimiz var. Bu başarımızla özellikle son 6 yıldır Türkiye’deki dereceleri perçinleştirmiş olduk. Bu anlamda öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmen kadromuzu tebrik ediyorum. Buca ve Bornova’da toplamda 280 civarında öğrencimiz var, yüzde 0.01 ile yüzde 5’lik dilim arasına giren öğrenci sayımız 79. Oranladığımız zaman öğrencilerimizin yüzde 30’u, yüzde 5 ve 5’in altındaki dilimde yer aldı" dedi.

Tam puan çıkartan öğrenci: "Lisede de devam etmek istiyorum"

Dereceye giren öğrenciler ise geleceğe dair planlarından bahsetti. Sınavda tam puan çıkartan bir öğrenci, lise hayatında da Radikal Eğitim Kurumlarında eğitimine devam etmek istediğini söyleyerek, "Radikal Eğitim Kurumlarında verimli bir hazırlık süreci geçirdim. Çok kaliteli bir öğretmen kadrosu var ve rehberlik hocalarım bütün sorunlarımla tek tek ilgilendi. Çok soru çözdüm ve iyi hazırlandım. Sınav sonuçları açıklandığında biraz şaşırdım. Ama ben hayatta çok fazla duygu belirten birisi değilimdir, fazla şaşırmam. Mutlu oldum. Zor ihtimaldi ama biraz da bekliyordum açıkçası bu sonucu. Lisede de Radikal Eğitim Kurumlarında eğitimime devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Dereceye giren bir başka öğrenci ise, "Beklemiyordum o kadar iyi olmasını, beklediğimden daha iyi geldiği için çok sevindim. Radikal Eğitim Kurumlarında öğretmenlerimiz hepimizle tek tek ilgilendi, genelde yanlışlarımızla ilgilendiler, yapıcı olarak çözüm ürettiler. Doktor olmak istiyorum, Dokuz Eylül Tıp okuyabilirsem oraya gitmek istiyorum. Doktor olarak ne olacağımı daha belirlemedim" dedi.

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