LGS özel okul kayıt ve yerleştirme işlemleri! 2020 LGS özel okul kayıt tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında uygulanan 2020 LGS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından özel okul kaydı düşünenler puanlarına göre tercih yapmaya başladı. İşte MEB’in yayınladığı kılavuza göre, özel okulların kayıt tarihleri ve detaylar…

2020 LGS ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

2020 LGS sınavı sonucunu öğrenen ve özel okullara kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt işlemlerini 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Özel eğitim kurumları LGS puanlarını esas alarak, kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.