LGS maratonunda tansiyon gün geçtikçe yükseliyor

Okullarda öğrenim gören LGS öğrencilerine hazırlanan programlar, kimi zaman veli isteği ile kimi zamanda ‘okul başarı çizelgesi’ için hayli zorlayıcı olabiliyor. Okulda uzun etüd saatleri, evde özel dersler ve çoğu zaman hafta sonu etüd merkezi çalışmaları ile haftanın her gününe yayılan, öğrenme ve pekiştirme programıyla dolan sınava hazırlık süreci, her çocukta olmasa dahi hatırı sayılır bir oranda başarısızlık göstererek ters etkiye neden olabiliyor.

Akademisyen eğitimci Can Uysal, okul ders notu başarılarıyla öne çıkan öğrencilerin çoklu sınav ortamında stres uyaranları ile yetersiz kalabildiklerinin altını çizerek, “Aynı oturumda birden fazla konuyu ele alma, dikkat ve odaklanmanın sürdürülebilir olamaması ve kaygılı geçen sınav hazırlık dönemi, okul başarısı ile sınav başarısını zıt yönlere taşıyabiliyor. Öğrencilerde başarının anahtarı, ihtiyaçların karşılanması ile kapıları açabiliyor. Bu noktada bir eğitimci olarak yaşamsal ihtiyaçlardan ziyade, çocukların yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda zihinlerini farklı alanlara kanalize edebilecekleri sosyal ve ruhsal ihtiyaçlardan bahsetmek doğru olur” dedi.

Baskı altında açığa çıkan stresin, öğrenme süreçleri ve motivasyona uzun vadede olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Uysal, “Öğrenme süreçlerinde olduğu gibi başarı süreçleri de bireysel ve kişiye özeldir. Eğitim ve öğrenmede kalıplar her öğrencide aynı etkiyi oluşturmaz bu nedenle önemli olan formül değil, öğrencidir. Eğitimde tek düze bir öğrenci profili olmadığı için tek bir formülde yoktur. Ele alınması gereken neyin nasıl yapılması gerektiği değil, kime neyin yapılması gerektiğidir. Bu nedenle çocuğu tanımak, dinlemek, anlamak ve verdikleri sinyalleri göz ardı etmeyerek bireysel planlar oluşturmak, önce sağlığı ardından akademik başarısı için son derece önemlidir. Sınava sayılı günler kala son düzlükte öğrencilerin stresini azaltmak üzere harekete geçmek yerine, hazırlık sürecinde etkin rol oynayarak stres kaynaklarını kontrol etmek ve her şartta mental olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak aktivitelere yönelmelerine rehberlik etmek etkin öğrenme sürecine fayda sağlayacaktır" dedi.