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MSB: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çerno
MSB:"Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak."
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
Eğitim 08.08.2022, 08:35
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı