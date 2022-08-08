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LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

Eğitim 08.08.2022, 08:35
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

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