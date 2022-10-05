LGS Ekim ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorulara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişim sağlanabiliyor.