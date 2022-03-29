LGS Başvuru tarihi açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “LGS kapsamında 5 Haziran 2022’de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.”