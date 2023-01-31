Lexathon’23 için geri sayım başladı

Turkcell, hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerini hackathonu projesi Lexathon’23 ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve hukuk teknolojileri alanında fark oluşturmayı amaçlayan Lexathon’a başvurular 25 Ocak’ta başladı.

Turkcell, ilkini 2021 yılında düzenlediği Hukuk Teknolojileri Maratonu ‘Lexathon’ heyecanına start verdi. Üniversitelerin hukuk ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler, takımlar halinde yarışacakları Maraton boyunca Hukukta Görselleştirme ve Tasarım, Hukukta İnovasyon ve Mevzuat Tarama Sistemlerinde Büyük Veri Analizi temalarına yönelik çözümler üretmeyi hedefleyecek, verilerin kolay ve hızlı işlenerek karar alma mekanizmasına dahil edilmesi için yarışacak.

Yapılana açıklamaya göre, geleceğin hukuk teknolojilerine yön verecek öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanlarda akademisyenler ile hukukta görselleştirme, yeni nesil teknolojiler, hukuk ve yapay zeka, hukukta dijital dönüşüm, hukukta inovasyon gibi farklı alanlarda eğitim alarak kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak. Gelişim programının sonunda eğitimlere katılan öğrenciler Turkcell Akademi Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak. Lexathon’23 ile hukuk ve mühendislik alanında eğitim alan öğrencilerin gelişimine en güncel bilgilerle katkı sağlanması ve bu sayede Türkiye’nin hukuk teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Amacımız öğrencilerin hukuk teknolojileri alanındaki gelişimini desteklemek”

2021 yılında ilki gerçekleştirilen projede topluma sunulan fayda, teknoloji odağında yetkinliklerin artması ve katılımcılardan gelen olumlu dönüşlerin ardından Lexathon 2023’ü düzenleme kararı aldıklarını açıklayan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik hukuk teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz Lexathon’da geçtiğimiz sene ‘Hukukta Görselleştirme’, ‘Hukukta İnovasyon’, ‘Hukukta Dijital Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Kişisel Gelişim’ gibi alanlarda yaklaşık 1000 öğrenciye 2 hafta süren kapsamlı bir eğitim ve gelişim programı gerçekleştirdik. Ardından öğrencilerin hackathon aşamasında geliştirdikleri projeler üzerinden, yirmi takım içinden finale kalan üçüne ödüllerini takdim ettik. Arkadaşlarımıza hukuk bürolarında ve şirketimizde staj yapma imkânı sunduk. Amacımız sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizi hukuk teknolojilerinde ileriye taşıyabilmek. Proje aynı zamanda değerli akademisyenlerimizin bilgi birikiminin ve deneyimlerinin üniversite öğrencilerimize aktarılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Geleceğin hukuk teknolojilerine yön vermek isteyen öğrencilerin başvurularını bekliyoruz.”

Başvuru için son gün 10 Şubat

Üniversitelerin hukuk ve mühendislik fakültesi bölümlerinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan Lexathon’23 için başvurular, 10 Şubat’a kadar kariyerim.turkcell.com.tr/lexathon adresinden yapılabilecek. Proje 27 Şubat-08 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Eğitim Gelişim Programı’ ile başlayacak. Bu dönemde yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerle buluşma şansını elde edecek katılımcılara, operatörün ve programa destek veren hukuk bürolarının deneyimli çalışanları tarafından mentorluk desteği de sağlanacak.

Büyük finalde 5 proje yarışacak

Turkcell Akademi tarafından hazırlanan gelişim programının ardından 11 Mart’ta mentorlarıyla çalışacak olan takımlar, 12 Mart’ta yarı finalde yarışacak. Büyük final ise sona kalan 5 projeyle 15 Mart’ta Turkcell Küçükyalı Plaza’da düzenlenecek. Eğitim ve seminerlerin en az yüzde 70’ine katılanlara Turkcell Akademi Dijital Sertifikası verilecek. Lexathon’u kazanan ilk 3 takımdaki öğrencilere ise para ödüllerinin yanı sıra operatörde staj imkânı; 4. ve 5. olmaya hak kazanan takımlara ise seçkin hukuk bürolarında staj imkânı sağlanacak.