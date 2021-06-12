Kütahya’da yabancı öğrencilere kültür gezisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği oryantasyon eğitimi Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu topraklar olan Domaniç’ten başladı.

Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yabancı öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri düzenledi. ‘Kuruluştan Kurtuluşa Yabancı Öğrenciler Kültür Gezisi’ kapsamında ilk faaliyet Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu topraklar olan Domaniç İlçesinden başladı. Programa, 15 ülkeden 100 öğrenci katıldı. Programın ilk etabı olarak Devlet Ana Hayme Ana Türbesinden başlandı. Program, Osman Gazi’nin sallandığı beşik olarak bilinen Mızık Çamı, Sarıkız Mesire Alnı ve Ebe Hatun Çamlığı olarak devam etti.

Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bülent Gül, “Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak bu yıl içinde organize ettiğimiz oryantasyon faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerimizi Hayme Ana Türbesi ve Domaniç’in tarihi ve turistik alanlarının gezisi için getirdik. Üniversitemiz olarak bu yıl başında senato kararımız ile beraber Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizi hem ülkemizi tanıtma adına hem de ülkemizde geçirdikleri yaşam süresi içerisinde daha rahat edebilmesi açısından ülkemizin sağlık sistemi, hukuk sistemi, emniyet sistemi gelenek ve görenekleri ile beraber Kütahya’nın genel manada tanıtımını teorik ders olarak değerlendirdikten sonra Bu öğrencilerin Türk Kültürünü, Kütahya’nın Kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri açısından Kuruluş şehri olarak başta Domaniç Kurtuluş şehri olarak ta Dumlupınar gezimizin ardından Tarihi bölge olarak nitelendirdiğimiz Çavdarhisar Aizonai bölgesini gezilerini başlattık. Bu sayede ülkemize gelen yabancı öğrencilerimizi hem ülkemizi, hem bölgemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak istedik. Bu organizasyon Devlet Üniversiteleri içerisinde en kapsamlı organizasyonlardan bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de Devlet Üniversiteleri içinde böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Bunu da ilk gerçekleştiren Kütahya Dumlupınar Üniversitesidir” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Afganistan’dan gelen Yabancı Uyruklu öğrenci Gulam Amini, “Yüksek Lisans için Siyasal Bölümü Uluslar Arası İlişkiler fakültesi öğrencisiyim. Hafta sonu için hocalarımız bir plan yapmışlar. Biz eğlenmek ve öğrenmek için Domaniç ilçesine geldik. Burada çok şeyler keşfettik. Burası Ertuğrul Gazinin Toprakları ve Osmanlı Devletinin Kurulduğu yerler. Tarih olarak Kültür olarak burada çok ortak şeyler keşfettik. İlk bu topraklara geldiğimde levhalarda Farsça harflerden yazılmış. Bizim ülkemizde de Farsça kullanıyorlar. Ortak çok şey vardı ve benim için bu gezi çok özeldi. Beni birazda şaşırttı. Güzel ve yemyeşil bir yer. Eğleniyoruz buralarda Türkiye Kültür olarak, din olarak çok şeyler var burada ve bizimde yaşamımız aynı. Bu organizasyon için hocalarımdan da çok memnunum teşekkür ederim. Özellikle Domaniç Belediyesi ve personeline çok teşekkür ederim gerçekten bizimle çok ilgilendiler” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine Fil Dişi Sahilinden gelen Yabancı Uyruklu öğrenci Joel Nigatta, “Ben Fil Dişi Sahilinden geliyorum. Bugün Osmanlı Devleti’nin Kurulduğu yere geldik. Ben burada olmaktan çok memnunum. Hocalarıma çok teşekkür ederim” dedi.

Program Domaniç Belediyesin yöresel yemek ikramı ile son buldu.