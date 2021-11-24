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Kurulan atölyelerle öğrencilerin, iş gücü piyasasına dahil olmaları amaçlanıyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kurulan iki atölyede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim 24.11.2021, 10:28
Kurulan atölyelerle öğrencilerin, iş gücü piyasasına dahil olmaları amaçlanıyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kurulan iki atölyede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yenice Çok Programlı Lisesi, "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" isimli proje ile 2 milyon 150 bin TL’lik hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında iş güvenliği ve sağlığına uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara sahip Metal Teknolojisi ve Mobilya İç Mekan Tasarımı Atölyeleri kuruldu. Modern makine ve ekipmanlara sahip, iş sağlığı ve güveliği açısından hiçbir tehdit barındırmayan atölyeler ile öğrenciler, çıraklar ve kursiyerler bilgisayar kullanımlarını, tasarım ve hayal güçlerini, okul içindeki aktivitesini, mesleğinde kendine güven duymasını ve geçici istihdamlarını sağlıyor. Mobilya, ahşap ve metaldeki kullanım alanlarının genişletilerek, piyasadaki ahşap işlemeciliğine kaynakçılık alanında yön verecek makineler elde ederek bölge kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen okulda mesleki eğitimin sağlam temellere oturtulup öğrencilerin gerekli bilgi donanıma sahip olarak iş gücü piyasasına dahil olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Atölyelerde incelemelerde bulunduktan sonra İHA muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük’te normal eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabük’e 4 milyon 500 bin liralık bir hibe imkanı sunulduğunu ifade eden Akbaş, “Bu hibelerden biri de yaklaşık 2 milyon 150 bin liralık hibe desteği Yenice Çok Programlı Anadolu Lisemize verildi. Bu kapsamda okulumuz yöneticileri, öğretmenlerimiz burada iki tane atölye oluşturdular. Bunlardan bir tanesi ahşap, bir tanesi de metal atölyesi” diye konuştu.

Akbaş, kurulan atölyelerle hem istihdama katkı verdiklerini hem de öğrencilerin aranan eleman olma özelliği kazanmasını sağladıklarını belirtti. Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 63 öğrencisinin ERASMUS kapsamında yurt dışında mesleki eğitim ile ilgili staj yaptıklarını aktaran Akbaş, “Bu okulumuzda yurt dışına gitmeyen öğretmenimiz kalmadı. Yine bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 36 öğrencimiz bu kapsamda yurt dışında staj eğitimi görecekler” dedi.

Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş ise okullarının 2016 yılından itibaren yapmış oldukları projelerle ilde ve bölgede başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını anlattı. Okulun şuana kadar 16 tane ERASMUS projesi kabul edildiğini kaydeden Doğuş, “Bu projeler kapsamında okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerimiz alanları ile ilgili eğitim alma şansı yakalamışlardır. Burada öğrencilerimiz özellikle iç piyasanın istediği, makine ekipmanlarda çalışarak onların taleplerini karşılayacak şekilde iş gücü piyasasını karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Atölyede çalışan öğrencilerde alanlarında başarılı olarak kendi iş yerlerini açmak istediklerini dile getirdiler.

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