Son Dakika
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge birincisi Elazığ’dan
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur’an kursları arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge finali, Bayburt Yusufiye Camiinde düzenlendi. Yarışmada bölge birincisi Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu.
Eğitim 29.08.2022, 15:24
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur’an kursları arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması bölge finali, Bayburt Yusufiye Camiinde düzenlendi. Yarışmada bölge birincisi Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu.
Yarışmaya Bayburt, Van, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Bitlis il birincileri katıldı. Yarışmada Elazığ Altın çevre yatılı erkek Kur’an kursu öğrencisi Muhammet Fatih Yel bölge birincisi oldu. Yarışmayı birinci olarak bitiren Muhammet Fatih Yel, 17 Eylülde Denizli’de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
31
açık
Sayfalar Tümü