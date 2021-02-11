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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılay tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Eğitim 11.02.2021, 15:58
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılay tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Bakan Ersoy Cizre ilçesinde önce İçkaleyi ziyaret etti. Hamidiye Kışlası ve Cizre surlarında incelemelerde bulunan Bakan Ersoy daha sonra Türk Kızılay Derneğince kurulan Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin açılış törenine katıldı. Türk Kızılay Derneğince Şırnak’ın Cizre ilçesi Dicle Nehri Kenarında kurulan Cizre Gönüllü Merkezi açılış töreni Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ve Kızılay Şube Başkanı Salih Sevinç’in açılış konuşması ile başladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da kısa bir açıklama yaparak Türkiye genelinde açılan 18 Gönüllü Merkezinin hayırlı olmasını diledi.

"Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var"

Konuşmasına Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen harekatta şehit olan askerlere rahmet dileyip, yakınlarına başsağlığı dileyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok önemli bir operasyon başlatıldı. İnşallah onların inancıyla, kuvvetiyle silahlı kuvvetlerimiz operasyonu başarıyla tamamlayacak" dedi.

Şırnak’a kazandırılan değerli bir hizmeti açtıklarını aktaran Bakan Ersoy, “Bundan duyduğum mutluluğu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün Şırnak’ta Bakanlık olarak başlattığımız projeleri ve yapmayı planladığımız projeleri de ziyaret edeceğiz. Onları nihai olarak karara bağlayacağız. Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi, hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de Şırnak ve Cizrelilere ciddi bir hizmet verecek. Kütüphanesinden psikolog odasına, kafetaryasından yemekhanesi, mutfağına kadar birçok birimi içeren bu gönüllü merkezi sadece gençlerimiz için değil bütün Şırnaklıların da yararlanabileceği merkezdir. Şırnak’ın nüfusuna baktığımızda en yoğun şehirlerden biri olduğunu fark ediyoruz. Bu tarz genç yoğunluğu olan şehirlerimizde biz de bakanlık olarak kültürel yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak’ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak için arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız, daha sonra turizm değerlerini ön plana çıkararak, turizm pastasında iyi bir pay almasını için gerekenleri bakanlık olarak yapacağız” diye konuştu.

"Gençlik ve Gönüllü Merkezlerinin sayısını arttıracağız"

Bu tarz merkezlerin iyilik, empati, beraberlik, sosyal sorumluluk gibi davranışların artmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiği merkezler olduğunu aktaran Bakan Ersoy, “Buralarda birçok destek programı da oluyor. Kızılay’ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımların nasıl olacağı eğitimlerin verildiği çok faydalı merkezlerdir. Bu merkezlerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha nice nice Gençlik ve Gönüllü Merkezlerinin sayılarını çoğaltıp vatandaşlarımıza ulaşmayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ile birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra merkezi gezip, merkezle ilgili bilgiler aldı. Bakan Ersoy, ardından Cizre Belediyesine ait Dengbejler Evini ziyaret etti. Yöresel elbiseler giyerek Bakan Ersoy ve beraberindekileri karşılayan Cizreli dengbejler, defler eşliğinde Bakan Ersoy’a içeriye kadar eşlik etti.

Dengbejler Evinde bir müddet oturup dengbejlerin seslendirdiği yöresel şarkıları dinleyen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Kırmızı Medresede incelemelerde bulunduktan sonra Şırnak’a geçmek üzere Cizre’den ayrıldı.
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