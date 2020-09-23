Kula’da ‘Kendin yap’ atölyesi eğitime hazır

Kula Kaymakamlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol kapsamında Tabduk Emre İlkokulu bahçesine kurulan ‘Kendin Yap’ atölyesi faaliyete geçiyor.

Kula Kaymakamlığının eğitime katkı sağlamak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında Tabduk Emre İlkokulu bahçesindeki binaya kurulan ‘Kendin Yap’ atölyesi hayata geçiriliyor. 9-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet verecek olan atölyede öğrenciler kodlama, tasarım ve üretim yapma imkanı bulacak. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alan atölyede sanal gezi, kodlama ile sanal gezi içeriği hazırlamadan, tasarım yaparak üç boyutlu yazı kullanmayı öğrenme, tasarladığı ürünleri CNS makinelerinde üretim yapmaya kadar birçok alanda hizmet sunacak. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan atölyeyi ziyaret beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, atölyede incelemelerde bulundu.

Bu projenin Kula’da uzun yıllar boyunca eğitime katkı sağlayacağının altını çizen Kaymakam Kemal Duru, “Zafer Kalkınma Ajansı ve Kaymakamlığımızın vesilesi ile Manisa Valiliğimizin de destekleriyle yaptığımız yeni nesil eğitim programında burada bir atölye oluşturduk. Eğitime olumlu katkılar sağlayacak olan bu projemizin miktarı 464 bin lira. Bunun büyük miktarını Zafer Kalkınma Ajansı, geri kalan kısmı da Valiliğimiz tarafından karşılandı. Sizlerin de gördüğü gibi burada bütün öğrencilerimizin faydalanabileceği bilgisayarından kesim tezgahına kadar aldığımız hibenin yüzde doksanını demir baş malzemede kullandık. Seneler geçse de uzun zaman öğrencilerimizin kullanabileceği düzeyde olduğu için bunu tercih ettik. Eğitim kurumlarımızın bu malzemelere zaten ihtiyacı vardı. Bu açığımızı da aradan çıkartmış olduk. Buradaki süreç eğitici eğitmenleri ile başlayacak öğretmenlerimizin bu projedeki eğitim süreci başlayacak. Eğitim sürecini tamamlayan öğretmenlerimiz öğrencilerimize eğitim verecekler. İnşallah verimli olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Kemal Duru’nun atölye ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Sosyal Yardımlaşma Müdürü İsmail Danaç ve okul müdürleri eşlik etti.