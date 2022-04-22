KÜGİM’den iş yaşamına büyük katkı

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) bünyesinde mesleki bilişim ve inovasyon eğitimleri başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Girişim Hızlandırma Programı’nı duyuran KÜGİM, İngilizce ’den Mimari Tasarım Programlarına, Metaverse’den İş Analitiğine birçok başlıkta eğitimleri profesyonellerle buluşturacak.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘KÜGİM’ de 450 saat sürecek eğitimler içeriğe göre online ve yüz yüze hibrit sistemiyle yapılacak. KÜGİM, vatandaşların kişisel gelişimi ve mesleki yetkinlik kazanmasına yardımcı olmak amacıyla Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Eğitimi, Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi, Büyük Veri Ve İş Analitiği Eğitimi, C++ Yapay Zeka Ve Derin Öğrenme, Lumion 3d Eğitimi, Kobiler İçin Mikro İhracat Teknikleri, Yabancı Dil Sınavına Hazırlık, İngilizce Konuşma, Uluslararası Fuarlara Katılım Ve Başarı Eğitimi, Endüstri 4.0’a Giriş Ve Yeni Çalışma Modelleri Eğitimi, Nesnelerin İnternetine Giriş Eğitimi, Ürün İnovasyonu Eğitimi, İş Ağı Geliştirme Taktikleri Eğitimi, Linkedin De Başarılı Olmanın Sırları Eğitimi, Vuca Liderlik Yaklaşımı Eğitimi, İnovasyon Gerçekleştirme Yöntemleri, Metaverse Ve Nft’lere Giriş Eğitimi gibi 17 farklı alanda ücretsiz eğitim programları düzenliyor.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan KÜGİM, hizmete sunduğu laboratuvarlar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odasıyla üyelerine konforlu çalışma ortamı da sunuyor. Ayrıca uygulanan eğitimler sonrasında katılımcılara katılımcı belgesi veriliyor ve böylelikle kursiyerler kariyer yaşamına katkıda bulunuyor.