Küçükçekmece’de 9. Gündüz Çocuk Bakım Evi inşasına başladı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin seçim vaatleri bir bir hayat buluyor. Seçim öncesi vaadi olan ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ sözünü tutan Başkan Kemal Çebi, ilçede 9. Gündüz Çocuk Bakım Evi’ni çok yakında Yarımburgaz Mahallesi’nde hizmete açacaklarının müjdesini verdi.

Son 3 yılda Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı, İnönü, İstasyon, Fatih, Yenimahalle, Kanarya, Atatürk ve Tevfikbey Mahallelerinde toplamda 600 öğrenci kapasiteli 8 Gündüz Çocuk Bakımevi hizmete sunuldu. 3-5 yaş arasındaki çocukların eğitim hayatına ilk adımını atmasında basamak görevi gören kreşler, 62 bin çocuğun yaşadığı kentte okul öncesi eğitime destekte bulunarak, kadınların istihdama katılmasını da kolaylaştırıyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini çok önemsiyorum"

Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına “Her Mahalleye Bir Kreş” projesini çok önemsediğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “50 yılı aşkın süredir Küçükçekmece’de yaşayan bir vatandaş olarak ilçemin ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Bu sebeple ilçemizin en büyük eksiği olan kreşler, daha Belediye Başkanı olarak bayrağı teslim almadan önceki en önemli vaadimdi. Çocukları eğitim hayatının ilk ve en önemli aşaması olan, onları geleceğe emin adımlarla hazırlayan okul öncesi eğitimdir. Ayrıca kadınların, çalışma yaşamında hak ettikleri gibi daha fazla yer alabilmeleri için çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra iş ve özel yaşam dengesi yolunda bu proje apayrı bir yer ediniyor. Bu anlamda ilçemizde 9. Çocuk Bakımevini Küçükçekmecelilerle buluşturacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.

8 Gündüz Çocuk Bakımevi vatandaşların hizmetine sunuldu

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gündüz Çocuk Bakım Evleri projesinin ilki; 2019 yılında Tuna Caddesinde bulunan Halkalı Merkez Mahallesi’nde hizmete açıldı. Yarımburgaz Mahallesi’nde inşası süren 9. Çocuk Bakımevi de çok yakında hizmete sunulacak. Gündüz Bakım Evleri, çocuk gelişimi konusunda uzman öğretmenler ve eğitimciler ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıt yaptıracak çocuklar, kurayla belirleniyor

3-5 yaş arası çocuklara uygun bir fiziki ortam şeklinde inşa edilen 8 adet Gündüz Çocuk Bakımevi bünyesinde; oyun odası, uyku odası, yemekhane, kapalı oyun odası, dış mekan oyun alanı, bekleme ve yönetici odası bulunuyor. Gündüz Çocuk Bakımevlerinin minik öğrencileri, açılan başvuruların ardından yapılan kuralarla belirleniyor.