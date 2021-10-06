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Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yattı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Eğitim 06.10.2021, 13:39
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.
EKİM AYI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YAPILIYOR
Bakan Kasapoğlu ödemelerin yapılmaya başlandığını şu sözlerle duyurdu:
Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda. Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.