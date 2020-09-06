KPSS’ye dezenfektan kullanmadan alınmadı
ADANA’DA KPSS’YE GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR KONTROL NOKTASINDA DEZENFEKTAN KULLANMADAN SALONLARA ALINMADI.
Adana’da KPSS’ye girmek isteyen adaylar kontrol noktasında dezenfektan kullanmadan salonlara alınmadı.
Temmuz ayında yapılması planlanan ancak yeni tip korona virüs nedeniyle bugün saat 10.15’e ertelenen KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu öncesinde üst düzey sağlık önlemleri alındı. Görevliler adayları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarırken, adaylara girişte ıslak mendil, yedek maske verildi. Ayrıca salonlara alınan adayların hepsinin dezenfektan kullanması istendi. Dezenfektan kullanmayan adaylar salonlara alınmadı. Bu nedenle adayların hepsi kontrol noktasına geldiğinde mutlaka önce dezenfektan kullanıp, daha sonra polis yanına giderek arama gerçekleştirildi. Arama yapan polislerin de sık sık ellerini dezenfektan ile temizlemesi dikkat çekti. Ayrıca daha önceki sınavlarda olduğu gibi maske, ıslak mendil ve su dışında adayların yanlarında hiçbir şey götürmesine izin verilmedi.
Kadın polisin adayları detektör ile araması dikkat çekti. KPSS’ye girmek isteyen adaylar okul önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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