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KPSS’nin son oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin son oturumu başladı. Bahçelievler’de adaylardan bazıları sınava son anda yetişti.

Eğitim 15.08.2021, 15:11
KPSS’nin son oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin son oturumu başladı. Bahçelievler’de adaylardan bazıları sınava son anda yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) son oturumu başladı. Saat 14.45’te başlayan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ter dökmeye başlayan adaylardan bazıları, okul binasının kapısı kapanırken son anda sınava yetişti.

Sınavda korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.
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