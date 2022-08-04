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Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın... Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"
KPSS iptal edildi
ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı.
Eğitim 04.08.2022, 12:56 04.08.2022, 13:02
ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı.