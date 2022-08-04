banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı.

Eğitim 04.08.2022, 12:56 04.08.2022, 13:02
KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu