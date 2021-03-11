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Kozan Kaymakamından eğitime örnek destek

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “Eğitime yapılan yatırım, ülkemize yapılan en güzel yatırımdır” diyerek hayırsever iş adamı Cenap Erol ve oğlu Cem Erol ile bir araya gelerek ilçeye 1 milyon 200 bin TL’lik anaokulu yapılmasını sağladı.

Eğitim 11.03.2021, 11:38
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Kozan Kaymakamından eğitime örnek destek

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “Eğitime yapılan yatırım, ülkemize yapılan en güzel yatırımdır” diyerek hayırsever iş adamı Cenap Erol ve oğlu Cem Erol ile bir araya gelerek ilçeye 1 milyon 200 bin TL’lik anaokulu yapılmasını sağladı.

Hayırsever iş adamı Erol ailesi, Kaymakam Şafak Gürçam’ın teşvikleri ile önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmek üzere Şevkiye Mahallesinde ihtiyaç olan 250 öğrenciye ev sahipliği yapacak anaokulu için harekete geçti.

Adana Toros Dernekleri Federasyonu Başkanı Cenap Erol, oğlu Cem Erol’un sahibi olduğu SDS Anonim Şirket ortakları tarafından Kozan’a 2,5 dönüm arsa üzerinde 550 metrekare anaokulu yapımı için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile makamında bir araya gelerek yatırımla ilgili son görüşmeleri yaptı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Şevkiye Mahallesi Muhtarı Bilal Özdemir’de katıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi planlanan anaokulu ile Kozan’da derslik sayının artışıyla sınıflarda öğrenci yoğunluğunun azalarak eğitim kalitesinin artacağını söyledi. Gürçam, “Kozan’a böyle büyük bir yatırımı yapacak olan Cem Erol ve bütün arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Şafak Gürçam Kozan’da anaokulu düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ve Adana ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “İlçede göreve başladığım günden bu yana eğitime yapılan yatırımı ülkeye yapılmış yatırım olarak düşündüm. İlçemizde anaokulunda sınıf başına düşen öğrenci sayımız 35. Türkiye’de bu ortalama 20 öğrenci ve Adana’da 30 civarında. Kozan’da ise sınıf başına düşen 35 öğrenci yüksek bir rakam. Anaokulu sınıf ortalamasında Kozan’da istenilen seviyede değiliz. Bu sorunu çözmek için yeni anaokulları ve derslikler kazandırmamız gerekirdi. Bunu düşünerek iş adamı Cem Erol ve Cenap Erol ile istişareler yaptık. Bu konuda araştırma yaparken biz de hayırsever hemşerilerimizi tanıdık ve bu konu hakkında görüşme fırsatı bulduk. İş adamı Cenap Erol ve oğlu Cem Erol ile ilçeye bu yatırımı kazandırmak üzere güzel bir girişim hamlesi yakaladık kalıcı bir eser bırakılmasını istedik. Kendi iç değerlendirmelerinin ardından çok da kısa sürede dönüş yaparak olumlu cevap verdiler. Şevkiye Mahallesi 50. Yıl Anadolu Lisesi yan tarafında bulunan kaymakamlık tarafından Milli Eğitime tahsis edilen arazi üzerine, Bakanlık Tip Projeli ve anahtar teslim okulumuzu firmaları adına yapacaklar. Bizler de yapılan okulu eğitim ve öğretime açacağız. Ben bu anlamda başta Cenap Erol ve oğlu Cem Erol’a, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçeye yatırım yapmak isteyen vatandaşlara her daim kamu adına düşen ne varsa yardımcı olacaklarının altını çizdi.

Adana Toros Dernekleri Federasyonu Başkanı Cenap Erol, oğlu Cem Erol’un Kozan’a kazandıracağı okul öncesi eğitim yuvası için bir an önce çalışmalara başlayacaklarını kaydederek Adana’daki diğer malzeme satan esnafın da bu konuda yardımcı olacağını belirtti.

Kendi oğlu ve diğer şirket ortakları adına çok memnun olduğunu ve oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen Cenap Erol, “Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın Kozan’a olan sevgisi ve hizmet düşüncesi bizleri de heyecanlandırdı. Kozan’ın bizler için ayrı bir önemi var. Oğlum adına ve ailem adına iş ortaklarımız adına böyle bir hayra vesile olduğumuz için çok gururluyum. Kaymakamımıza bir kez daha huzurunuz da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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