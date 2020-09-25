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Koyunların peşinde hayallerine koşuyorlar

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1700 rakımlı Toros dağı eteklerinde koyunlarını otlamak için Hatay'dan gelen Yörük Deveci ailesinin kızları, sürülerin peşinden ellerinde kitapları ile hayallerine koşuyor.

Eğitim 25.09.2020, 12:35
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Yörük çocukları gecenin ayazından kızaran yanakları, mavi gözleri, çatlayan elleri ile bir yandan göçer olan ailelerine yardım ediyor bir yandan “Covid-19” nedeniyle açılmayan okullarından geri kalmamak için sürülerin içinde ders çalışıyorlar.

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