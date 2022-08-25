Köy Yaşam Merkezi’nin duvarları lise öğrencileri tarafından boyanarak süslendi

Karabük merkez ilçeye bağlı Ödemiş köyünde Anadolu’ya Dönüş" projesi çerçevesinde "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülecek olan atıl durumdaki okul gönüllü lise öğrencileri tarafından boyanarak süslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projeyle Karabük’ün Ödemiş Köyü’nde kullanılmayan okulun Köy Yaşam Merkezi dönüşümüne başlanıldı. Köylülerin desteğiyle onarılmaya başlanılan okula bir destek de Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Tuğçe Cebecik Cengiz ve öğrencilerinden geldi. Öğrenciler öğretmenleri öncülüğünde Ödemiş Köy Yaşam Merkezi’nin duvarlarını boyayarak süsledi.

Bu anlamlı desteklerinden ötürü İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Resim Öğretmeni Cengiz ve öğrencileri tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Köy Yaşam Merkezi’nin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Akbaş, “Köy muhtarımız, köy halkı, öğrencilerimiz ve öğretmenimiz büyük bir işbirliği içerisinde Köy Yaşam Merkezimizi hazır hale getirebilmek için büyük bir özveri ve fedakârca çalışmalarına devam ediyor. Bizler de süreci yakından takip ediyoruz. Her şey yolunda ilerliyor. Proje ile öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine sunulacak olan Köy Yaşam Merkezimizin onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır. İlimize ve köyümüze şimdiden hayırlı olsun" dedi.