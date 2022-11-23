Köy okulunu sıcak bir yuvaya dönüştürdü

Bingöl’ün bir köyünde 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Erhan Köçer, kış aylarında öğrencilerinin üşümemesi için sabah erkenden gelerek sınıftaki sobayı yakıyor. Köçer, ardından evde hazırlayıp getirdiği çorbayı soba üstünde ısıtarak sıcak sıcak öğrencilerine ikram ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır sınıf öğretmeni olan Erhan Köçer (35), son 4 yıldır merkeze bağlı Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu’nda görev yapıyor. Okuldaki sınıfı bir ev gibi döşeyen Erhan öğretmen, kış aylarında öğrencilerinin üşümemesi için soba kurdu. Sabah erkenden okula gelip soba için odun kıran ve daha sonra sobayı yakan Erhan öğretmen, evde hazırladığı çorbayı da sobada ısıtıp öğrencilerinin ısınması için ikram ediyor. Bölgede çetin geçen kış ayları nedeniyle birkaç yıldır bunu düzenli olarak yapan Erhan öğretmen, hem öğrencilerin hem de velilerin sevgisini kazandı.

Sobayı yakıp sınıfı hazırladıktan sonra öğrencilerini beklediğini söyleyen Erhan Köçer, bu şekilde öğrencilerin derslere daha pozitif başladığını vurguladı. Köçer, “Okulumuz, Bingöl’ün kırsalında yer alan bir köy okulu. Bilindiği gibi kışa girdik ve burada havalar soğuk. Ocak ve şubat ayları daha soğuk geçiyor. Kış aylarında sabah okula geldiğimde önce kovaları dolduruyorum, sonra sobayı hazırlayıp içeriyi ısıtıyorum ve öğrencilerimi o şekilde bekliyorum. Sabahları rutin haline getirdiğimiz bir etkinliğimiz var. Sınıfın içi sıcakken kendilerini rahat hissetmeleri ve derse pozitif enerji ile başlamaları için öğrencilerime çorba sunumu yapıyorum. Çorbamı hazırlayıp getirip, öğrencilere sıcak olarak sunuyorum. Sınıfın ortamıyla ısınan öğrenciler, çorbayla da ısınınca derse aşırı şekilde motive oluyor. Bu da bizim içimizi ısıtıyor ve derslerimize bu şekilde başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Matematiği daha sevilebilir hale getirmek için oyun ve müzikle anlatım yapan Köçer, bu şekilde öğrencilerin daha başarılı olduğunu söyledi. Köçer, “Özellikle ilkokulda, temel eğitimde matematiği sevilebilir hale getirmek için oyunlaştırıyoruz. Etkinliklerle yapıyoruz. Öğrenciyi işin tamamen içine katıyoruz. İçine müzikte katıyoruz, öğrenciler oyun oynadığını sanıyor ama aslında matematiği de öğrenmiş oluyor. Bu şekilde yapamam korkusu olmuyor. Oynarken, etkinliğe katılırken hem yapıyor hem de başarılı olduğunu görüyor ve sonraki öğrenmeleri tetikliyor” dedi.

Emekli olana kadar köy okullarında öğretmenlik yapmak istediğinin altını çizen Köçer, “Mesleğimde 15’inci yıla girdim ve 15 yıldır köy öğretmeniyim. İsteyerek, bilerek ve severek bu işi yapıyorum. Emekli olana kadar köylerde kalmayı düşünüyorum” diye konuştu.