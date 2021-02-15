Köy okulundaki öğrencilerden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür

Kırıkkale’de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte ders başı yapan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür edip, mutluluklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı.

Kırıkkale’nin Yukarımahmutlar İlkokulunda öğrenciler, ikinci dönemin ilk İstiklal Marşı’nı okudu. Okul Müdürü Betül Öztürk Gülhan, öğrencilere ders öncesi okul hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilere ateş ölçümü yapıldı. Elleri dezenfekte edilen öğrenciler daha sonra öğrenciler birleştirilmiş sınıfına geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilere süt ve bisküvi ikramında bulundu. Birleştirilmiş 1 ve 4.’üncü sınıftaki öğrencilere ilk dersi veren Tüfekçi, korona virüs hakkında bilgiler aktardı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, tüm köy okullarında korona virüsle ilgili tedbirlerin alındığını söyledi.

"Biz bugün mutluluğu yaşıyoruz"

Tüfekçi, “Çok uzun bir aradan sonra çocuklarımızı bu okulda görmek bizi mutlu ediyor. Onların gözlerinde ışıltı bizlere de yansıyor. Bugün itibariyle ilimiz genelinde ve tüm Türkiye’de, köy ilkokulları ve birleştirilmiş sınıflar okula başladılar geldiler çocuklarımız. Şu anda onların neşesine şahit olduk. Onlar da bizi özledi gerçekten çocuklarımızı okulumuzu özledik. Bizler bu okulların zaman içerisinde bizler bu okulların zaman içerisinde sürekli genel temizlik hijyen kuralları kapsamında okulları gezdik denetlemeler yaptık. Okul ziyaretleri yaptık ama şunu gördük; öğrencinin olmadığı yerde o cıvıltının koridordaki çocukların koşuşturmalarının seslerinin olmadığı yerde bu dört duvarın okulun anlamsız olduğuna şahit olduk. Her şey bunlarla güzel çocukların yaşamlarıyla rengarenk yaşamlarıyla rengarenk sesleriyle güzel oluyor. Dolayısıyla biz bugün bu mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

"Okullar bir daha kapanmasın"

Çok mutlu olduğunu dile getiren 2. sınıf öğrencisi Serpil Cemre, “Okullar bir daha kapanmasın. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Ders çalışıyordum, kitap okuyordum ama okulda daha güzel eğlenceli oyunlar var. Çok seviyorum burayı. Okuldaki her şeyi çok özledim” dedi.

Heyecanlı ve okulu sevdiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Kerman ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini söyledi.