banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

banner445

Son Dakika
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım

Köy okulundaki öğrencilerden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür

Kırıkkale’de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte ders başı yapan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür edip, mutluluklarını dile getirdi.

Eğitim 15.02.2021, 10:50 15.02.2021, 11:24
2
Köy okulundaki öğrencilerden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür

Kırıkkale’de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte ders başı yapan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür edip, mutluluklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı.

Kırıkkale’nin Yukarımahmutlar İlkokulunda öğrenciler, ikinci dönemin ilk İstiklal Marşı’nı okudu. Okul Müdürü Betül Öztürk Gülhan, öğrencilere ders öncesi okul hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilere ateş ölçümü yapıldı. Elleri dezenfekte edilen öğrenciler daha sonra öğrenciler birleştirilmiş sınıfına geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilere süt ve bisküvi ikramında bulundu. Birleştirilmiş 1 ve 4.’üncü sınıftaki öğrencilere ilk dersi veren Tüfekçi, korona virüs hakkında bilgiler aktardı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, tüm köy okullarında korona virüsle ilgili tedbirlerin alındığını söyledi.

"Biz bugün mutluluğu yaşıyoruz"

Tüfekçi, “Çok uzun bir aradan sonra çocuklarımızı bu okulda görmek bizi mutlu ediyor. Onların gözlerinde ışıltı bizlere de yansıyor. Bugün itibariyle ilimiz genelinde ve tüm Türkiye’de, köy ilkokulları ve birleştirilmiş sınıflar okula başladılar geldiler çocuklarımız. Şu anda onların neşesine şahit olduk. Onlar da bizi özledi gerçekten çocuklarımızı okulumuzu özledik. Bizler bu okulların zaman içerisinde bizler bu okulların zaman içerisinde sürekli genel temizlik hijyen kuralları kapsamında okulları gezdik denetlemeler yaptık. Okul ziyaretleri yaptık ama şunu gördük; öğrencinin olmadığı yerde o cıvıltının koridordaki çocukların koşuşturmalarının seslerinin olmadığı yerde bu dört duvarın okulun anlamsız olduğuna şahit olduk. Her şey bunlarla güzel çocukların yaşamlarıyla rengarenk yaşamlarıyla rengarenk sesleriyle güzel oluyor. Dolayısıyla biz bugün bu mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

"Okullar bir daha kapanmasın"

Çok mutlu olduğunu dile getiren 2. sınıf öğrencisi Serpil Cemre, “Okullar bir daha kapanmasın. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Ders çalışıyordum, kitap okuyordum ama okulda daha güzel eğlenceli oyunlar var. Çok seviyorum burayı. Okuldaki her şeyi çok özledim” dedi.

Heyecanlı ve okulu sevdiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Kerman ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16