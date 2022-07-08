Köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmen, mesleki açıdan desteklendi

Mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla başlatılan “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi dahilinde şimdiye kadar projeden 650 öğretmen yararlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Derneği (TED) ve Zurich Sigorta iş birliğinde, mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla başlatılan “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi çerçevesinde eğitimlerden 650 kadın öğretmen yararlandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bu projenin amacı; öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunları en aza indirilmesi, bilgilerini artırılması ve motivasyonlarının yükseltmesidir. Mesleğinin ilk yıllarında köy gibi kırsal bölgelere atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarının sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesidir.” dedi.

Özer, bu sayede öğretmenlerin hem proje boyunca görev yaptıkları okuldaki öğrencilerine hem de meslek hayatı boyunca eğitecekleri öğrencilere etkilerinin olumlu yönde gelişiminin sağlanacağını ifade etti.

Projeyle öğretmenlerin yöresel ve sosyal uyumunun sağlanması ve sosyal girişimcilik modelleri oluşturulmasının hedeflendiğini aktaran Özer, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “İlk etapta 50 öğretmen projeye dâhil edildi. İlerleyen süreçte 100, 200 ve 300 öğretmenin dâhil edilmesiyle toplam 650 öğretmene ulaşıldı. Projeye dâhil edilen öğretmenlere farklı zamanlarda ‘mesleki gelişim’, ‘kişisel gelişim’ ve ‘sosyal girişimcilik’ başlıkları altında eğitimler verildi. 2024 yılı sonuna kadar projeyle bin 500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor.”