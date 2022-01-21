Köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci hayallerindeki oyuncağa kavuştu

Ağrı’daki köy okullarında eğitim gören 5 bin minik öğrenci hayalini kurdukları oyuncaklara kavuştu.

Ağrı’da, İbrahim Çeçen Vakfı (IC) gönüllüleri köy okullarında okuyan öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için “IC Mutluluk Harekatı” projesini hayata geçirdi. Proje ile köy okullarında okuyan öğrencilere hayal ettikleri oyuncaklar soruldu. Bu kapsamda Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu İlkokulu ve Şehit Er Osman Koç İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerin hayallerini süsleyen hediyeler gönüllüler tarafından içerisinde mektuplarla birlikte ulaştırıldı. 5 bin çocuğa ulaştırılan hediyelerin yanı sıra mont, bot, terlik ve atkı da gönüllüler tarafından çocuklara hediye edildi. Hayallerini süsleyen oyuncakları karşısında gören öğrenciler ise sevinçlerini gizleyemedi.

Çocukları hayalleriyle buluşturduklarını söyleyen IC Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer, “İbrahim Çeçen Vakfı olarak Ağrı’nın bütün ilçelerindeki çeşitli köylerde yüzlerce öğrenciye dokunmak için proje başlattık. Hem mont ve bot dağıtıyoruz hem de personellerimizden gelen oyuncak hediyelerini de çocuklara getirerek yeni yıl ve karne hediyesi olarak veriyoruz. Bu ay içerisinde Ağrı’da 68 köy okuluna ulaştık. 5 bine yakın çocuğumuza mont, bot ve oyuncak ulaştırdık. Biz çocuklarımıza önceden hayalinizdeki oyuncak nedir diye sorduk. Onlar bu oyuncakları söylediler. Vakfımızın gönüllüleri de bu oyuncakları aldı. Çocuklara hayallerindeki oyuncakları getirmiş olduk.” İfadelerine yer verdi.

“Rüyamda görüyordum”

Hayalindeki oyuncak arabaya kavuştuğunu söyleyen öğrencilerden Muhammed Emir, “Bu oyuncak benim hayalimdi. Rüyamda görüyordum. Çocukluğumdan beri böyle bir arabam olsun istiyordum. Çok mutluyum.” Dedi.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin Güneş ise, “ Çok mutlu hissediyorum. Uzaktan kumandalı arabam oldu. Hayalimdi, evde oynayacağım.” Şeklinde konuştu.