Köy çocuklarına palyaçolu, müzikli eğlence

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi köy çocuklarına moral amacıyla palyaçolu, müzikli eğlence düzenleyerek, okulda kütüphane kurdu.

Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden sosyal medya üzerinden bir araya gelen üniversite öğrencileri ‘Bir Kitap Bir Umut’ projesi kapsamında, Siverek’e bağlı Dibekdüzü ve Söylemez kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara sürpriz yaptı. Kırsal mahallelerde yaşamaları nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak yaşamak zorunda kalan çocuklar için hazırlanan proje kapsamında, grup üyeleri okul bahçesinde topladıkları çocuklara şarkı, türkü söyledi. Palyaço kılığına giren bir gönüllüde ortamı renklendirdi. İlk defa karşılarında palyaço gören ve mini konser seyreden çocuklar şaşkınlığını gizlemezken, bir süre sonra şarkılar eşliğinde oyun oynayarak gönüllerince eğlendiler. Eğitim gönüllüleri tarafından etkinliğe katılan çocuklara, kırtasiye ve değişik hediyeler dağıtıldı.

Grup üyeleri daha sonra yanlarında getirdikleri kitaplarla Söylemez ilkokulunda bir kütüphane kurdu, okul duvarlarında eğitici resimler çizdi.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Meclisi Başkanı Ersin Versan, ”Öğrenci Başkanlığı vesilesiyle, Şanlıurfa’daki öğrenci meclisi başkanımızın talebi doğrultusunda bizde bu projeye destek verdik ve bugün buraya gelerek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi getirdik, değişik oyuncaklar hediye ettik. Güldük eğlendik, çok güzel ve moral verici bir program oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi

Proje gönüllülerinden Asiye Karakaş da, ”Bir Kitap Bir Umut projesiyle arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Çocukların geleceği olmaya geldik, çünkü onlar ne kadar kitap okurlarsa, o kadar ileriyi görebileceklerini, başarılı olacaklarını söyledik ve bu amaçla harekete geçtik zaten. Elle ele verip, birlik olarak tüm sorunların üstesinden gelebileceğimizi göstermek istedik. Bu gezilerimizde bizde çok şeyler kazanıyoruz, çünkü buralardaki eksiklikleri gördüğümüzde kendi eksikliklerimizi de fark ediyoruz. Biz eğer bilinçli bir toplum olabilirsek, kitap okuyan bir toplum olabilirsek, bir sonraki geleceğe o kadar çok yatırım yapmış oluruz. Bu projenin içinde yer almaktan çok gurur duyuyorum” diye konuştu.