Kosova’da görev yapan Türk askerinden eğitime destek

Kosova’da Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ferizovik şehrindeki "Kuvendi i Arerit" Fen Lisesinin spor salonunu yenileyerek okulun hizmetine sundu.

Kosova’da 1999 yılından bu yana barış ve güvenliği sağlayan Türk askeri, ülke eğitimine destek vermeyi sürdürüyor. Destek çalışmaları kapsamında Mehmetçik, bir projeyi daha hayata geçirdi. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca başkent Priştine’nin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki “Kuvendi i Arberies” Fen Lisesinin spor salonu yenilenerek okulun hizmetine sundu. Yenilenen spor salonunun açılış törenine Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Fatih Cansız, Türkiye’nin Kosova’daki kurumları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Türkiye ve Türk askeri, sadece eğitim değil, altyapı, sağlık, tarım gibi alanlarda Kosova’nın gelişmesine katkıda bulundu"

Kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılara hitap eden Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, Türkiye ve Kosova’da görev yapan askerlere kapsamlı projelerle eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti. Aliu, “Türkiye ve Türk askeri, sadece eğitim değil, altyapı, sağlık, tarım gibi alanlarda da hayata geçirdiği çok sayıda proje ile bu şehri ve bir bütün olarak Kosova’nın gelişmesine katkıda bulundu” ifadelerini kullandı. Aliu, başarılı işbirliğin bundan böyle devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Fatih Cansız ise Kosova’nın geleceği için yapılması gereken yatırımlardan en önemlisinin eğitime yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek amacın eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyledi. Cansız, Türk askeri olarak eğitim alanındaki yatırımların artması için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

"Kosova’nın eğitim başta olmak üzere her alanda kalkınması, daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz”

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da kahraman Türk askerinin dünyanın dört bir tarafında barış ve istikrarın tesisine sunduğu katkılarının yanı sıra Kosova’nın birçok farklı bölgesindeki okullarda yaptıkları yenilenme projeleriyle, dost ve kardeş Kosova halkıyla tarihten gelen gönül bağını pekiştirmeye devam ettiğini belirtti. Genç nüfuslu dinamik bir ülke olan Kosova’da eğitimin kaliteli olmasının önem arz ettiğini kaydeden Büyükelçi Sakar, “Biz Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Kosova’nın eğitim başta olmak üzere her alanda kalkınması, daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminin ardından davetliler yenilenen spor salonunu gezdi. Proje çerçevesinde ahşap parkelerin yenilenmesi, eski ısıtma tesisatının iptal edilerek yeni kalorifer tesisatı yapılması, soyunma odası, duş ve lavaboların ıslak zemin seramiklerinin yenilenmesi, spor salonu ve soyunma odalarının kapıları ve PVC pencerelerinin yenilenmesi, iki adet sabit tip basketbol potası, iki adet futbol kalesi, voleybol direkleri ve filesi, masa tenisi ünitesi ile antrenman minderlerinin tedarik edilmesi, aydınlatma tesisatının onarılması gibi spor salonunun şartları iyileştirildi.