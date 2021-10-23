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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığından öğrencilere kırtasiye yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca ilköğretim okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğunu bildirdi.
Eğitim 23.10.2021, 20:30
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca ilköğretim okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu” ifadelerine yer verdi.