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Kosova Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı ve Hükümet Ortağı Fikrim Damka'dan Horizon Group'a Nezaket Ziyareti

Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ağırladı

Eğitim 09.09.2021, 10:03 09.09.2021, 10:11
Kosova Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı ve Hükümet Ortağı Fikrim Damka'dan Horizon Group'a Nezaket Ziyareti

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Gültekin, Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu ifade ederek, iki dost ve kardeş ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınması temennisinde bulundu. Gültekin, yakın zamanda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevine getirilen Fikrim Damka’nın çok güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Son derece sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Damka, Dünya insanı yetiştirmek slgoganıyla yola çıkan Horizon Eğitim grubunun elde ettiği başarılardan dolayı kurucu Mehmet Gültekin’i tebrik etti.

Tarabya İngiliz Okullarında kampüsünde gerçekleşen görüşmenin ardından Mehmet Gültekin ile okulu gezen Bakan Fikrim Damka, iki kurum arasındaki bağı güçlendirmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.


 

Yorumlar (1)
selami 2 saat önce
Horizon eğitim kurumlarını biliyorum, çok başarılı bir kurum valla, mehmet gültekin de süper biri
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