Koruma polisler, zorlu hava koşullarına rağmen eğitimlerine devam ediyor

Koruma Eğitim Akademisinde eğitim alan koruma polisler, zorlu hava koşullarına rağmen eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı, Koruma Eğitim Akademisinde eğitim alan polislerin zorlu hava koşullarına rağmen eğitimlerine devam ettiği anları bir video ile paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Koruma Eğitim Akademisi’nde zorlu hava şartlarına rağmen eğitimlerimiz devam etmektedir.”