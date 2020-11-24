Koronaya yakalanan müdür vatandaşlara seslendi

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl buruk bir şekilde geçiyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs devam ederken, milyonlarca kişi bu hastalıkla boğuşuyor. Bu hastalığa yakalanlardan biri de İstaş Kentaş Ortaokul Müdürü olan Semir Evren. Evren 15 gün süren karantina süresinde gördüğü tedavinin ardından bu hastalığı atlattı. Koronaya yakalan okul müdürü, "Evet bugün 24 Kasım, ama maalesef pandemi sebebiyle buruk bir şekilde kutluyoruz. Gerçekten çok üzülüyorum, hem okulların kapanmasından dolayı, hem de bu anlamlı günü böyle sadece öğrencilerimiz olmadan kutlamamız beni çok üzüyor. Dünyayı etkisi altına alan bu koronaya maalesef bizler de yakalandık. Tabii bazıları gibi ağır atlatmadık Allah şükürler olsun. Evimizde 15 gün her şeyden uzak bir yere hapsolmuş gibi geçirdik. Zor bir süreçti, lakin hamdolsun atlattık. Okulu, öğrencileri her şey çok özledik. İnşallah en kısa sürede tekrar okullar açılır güzel bir şekilde öğrencileri cıvıl cıvıl seslerine kavuşuruz. Bir kez daha burada şunu söylemek istiyorum lütfen herkes Maske, sosyal Mesafe ve Hijyen konularına dikkat etsinler. Kimse bana bir şey olmaz diye düşünmesin. Oluyor gördüğünüz gibi. Allah bütün hastalara şifalar versin" dedi.