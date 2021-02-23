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Koronavirüs salgını eğitimde teknolojiyi ön plana çıkarttı

Koronavirüs salgını eğitimin yapılış şeklini değiştirdi. Teknolojinin ön plana çıktığı bu dönemde; yenilikçi, 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi arttı.

Eğitim 23.02.2021, 12:44
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Koronavirüs salgını eğitimde teknolojiyi ön plana çıkarttı

Koronavirüs salgını eğitimin yapılış şeklini değiştirdi. Teknolojinin ön plana çıktığı bu dönemde; yenilikçi, 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi arttı.

Eğitimi baştan sona şekillendiren koronavirüsün etkileri, kalıcı hale geliyor. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü hibrit modeller, birçok ülkede yeni eğitim öğretim dönemleri için uygulanmaya hazırlanılıyor. Bu noktada eğitimde kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi de artıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması zSpace ise sunduğu uygulamalarla dersleri ilginç, pratik ve etkileşimli hale getiriyor.

Eğtimin geleceği hakkında bilgi veren zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Teknoloji, eğitimin amacını geleneksel öğretimden daha çok öğrencilerin nasıl öğrendiklerini keşfetmeleri için güçlendirmeye yönelik dönüştürmüş durumda. Aynı zamanda kişiselleştirme çabası sayesinde, bireysel öğrenme stilleri eğitimin geleceğinin merkezinde yer alıyor. Artan teknolojik gelişmelerle birlikte, yenilikçi ve uygulamalı öğrenimi içerecek şekilde gelişmesini gerektirmektedir” dedi.

“Uzaktan eğitim kalıcı hale geliyor”

Öğrenciler sınıfta değilken deneyimsel öğrenmeyi yönetmenin zor olduğunu belirten Ataman, “Uzaktan ve yüz yüze eğitimde sınıflarda öğrenci verimliliğini artırmak için harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımını benimsemenin önem arz etmektedir. Bu nedenle uygulamalarımıza olan ilgi ve talepler artış göstermektedir. Zamanla bu ilginin ve taleplerin daha da artacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“Yaşayarak öğreniyorlar”

Klasik eğitim modellerinin yerini kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin aldığını aktaran Ataman, “Sanal gerçeklik, eğitici içeriğin öğrencilere aktarılma yöntemini dönüştürerek merakı teşvik eder, ilgiyi artırır ve geleneksel sınıf ortamlarında her zaman mümkün olmayan görselleştirmeler sunar” şeklinde konuştu.

Bu şekilde öğrencilerin yaşayarak öğrendiğini ifade eden Ataman, “Bir lise öğrencisi sınıf ortamında kasları öğrenirken, bir video izlemek ya da kitapta okumak yerine firmamızın teknolojisi ile sanal bir kolu hareket ettirebilir ve açıkta bir pazı kasının kasılmasını görebilir. Başka bir uygulamamızla öğrenciler aslında bütün bir devre kartı inşa edebilirler. Aynı zamanda motorları çalıştırabilir, ışıkları yakabilir vb. şekilde devre elemanlarını birleştirme yapabilirler. Aynı zamanda plastik, metal, cam gibi çeşitli malzemelerin iletkenliğini test edebilirler. Öğrenciler uygulamalarımız ile araştırma sürecini kullanır, verileri toplar ve analiz yaparlar” dedi.
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