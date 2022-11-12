Konuşan maket at ve sığır ile hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Samsun’da bulunan Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği dersini at ve sığır maketleriyle işliyor. Maketlerin üzerinde enjeksiyon yeri, tırnak ile ağız bakımı, hayvanı bağlama ve yaklaşma, doğum gibi konuları uygulamalı işleyen öğrenciler eğlenirken öğreniyor.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak, derslerin daha aktif ve sıkıcı geçmemesini sağlamak amacıyla maket at ve sığır tasarlandı. Derslere farklı bir heyecan getiren maket at ve sığır, öğrencilerin normal bir hayvan ile karşılaştıklarında konuya hakim olmaları noktasında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler maketler üzerinde bakım, tedavi, doğum gibi birçok konuyu öğreniyor.

"Derslerimiz genelde çok güzel ve eğlenceli geçiyor"

10. sınıf öğrencisi Ela Aleyna Çakır, "İnekte ve atta enjeksiyon yerleri gibi bölgeleri öğreniyoruz. Bu inek ve atları derslerimizde görmemizin sebebi, ileride meslek sahibi olduğumuzda sahaya çıktığımız zaman hayvanlardan korkmamamız gerektiğini öğreniyoruz. Derslerimiz genelde çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Özellikle uygulamalı gördüğümüz zaman daha da eğlenceli oluyor. Daha fazla bilgi sahibi oluyoruz" dedi.

12. sınıf öğrencisi Yağız Korkmaz, "Maket hayvanın üzerinde uygulama yapıyoruz. Enjeksiyon yerleri, doğum, meme kontrolü, sezaryen bölgeleri kontrolü, göğüs kontrolü, ağız ve tırnak bakımı gibi bölgelerin üzerinde çalışmaktayız. Bunlar bizim hem kas becerilerimizi geliştirmemize hem de teorik olarak uygulamamıza yardımcı oluyor. Derslerimiz genel olarak eğlenceli geçiyor. Tabii ki biraz zorluğu olsa da derste öğrenmek gayet zevkli geçiyor" diye konuştu.

"Çok iyi dönüşler alıyoruz"

Veteriner Hekim ve hayvan sağlığı öğretmeni Yaşar Şahin ise "Öğrencilerimize burada sahaya çıkmadan önce el ve kas koordinasyonlarını geliştirmek, öğrendikleri teorik bilgileri pratik şekilde hayata geçirebilmek için daha öncesinden burada uygulama yaparak mesleğe atılmalarına kolaylık sağlıyoruz. Ders materyalleriyle uygulamalı şekilde ders yapınca çocuklar daha çok eğleniyorlar. Mesleğe karşı el becerileri daha çok artmış oluyor. Öğrencilerimiz stajlara gidiyorlar ve çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Staj yerlerindeki işletmelerden gelen cevaplar genelde ‘hocam öğrenciler çok başarılılar’ şeklinde oluyor. Bunların en büyük katkısı burada kullandığımız at, sığır ve materyallerimizin sayesinde oluyor" şeklinde konuştu.

Okuldaki Veteriner Hekim ve hayvan sağlığı öğretmenleri Hasan Yeşilyurt, Mustafa Cambazoğlu, Ahsen Küçükdursun ve Enes Kaya da geleceğin veteriner hekimlerini yetiştirmek için öğrencilere eğitim veriyor. Okulda bulunan mikroskop cihazları, hayvan kemikleri ve diğer teknik ekipmanlarla veterinerlik konusunda detaylı bilgiler aktarılıyor.