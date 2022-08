Kocaeli Valisi Yavuz açıkladı: "İlimizdeki yurtlarda 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz bulunuyor"

Kentteki öğrenci yurtlarında 10 binin üzerinde boş yatak kapasitesinin bulunduğunu açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyorum 9 bin şehir dışından gelecek öğrencimiz var, 10 bin 500’e yakında şu anda boş yatağımız var. Hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın. Bizden yurt talep eden her öğrencimizin sorununu çözeceğiz. Gerekirse otelde yatıracağız ama çözeceğiz merak etmesinler" dedi.

Kocaeli Valiliği’nde "2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İstişare Kurulu Toplantısı" düzenlendi. Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıya, kaymakamlar ve milli eğitim müdürleri katıldı. Eğitim yatırımlarına değinen Vali Yavuz, 12 Eylül Pazartesi günü bin 460 okulda toplam 418 bin 602 öğrenci ve 27 bin 220 öğretmen ile eğitim öğretim yılına başlanacağını vurguladı. Yavuz, 51 bin 862 öğrencinin okul öncesi kurumlarda, 129 bin 747 öğrencinin ilkokullarda, 119 bin 137 öğrencinin ortaokullarda, 117 bin 856 öğrencinin ise liselerde eğitim göreceğini kaydetti.

"20 milyon TL kırtasiye ve temizlik ödeneği aktarılmıştır"

Eğitime önem verdiklerini, bu çerçevede gereken tüm desteğin sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı için bakanlığımız tarafından Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızın tamamının hesaplarına toplam 20 milyon TL kırtasiye ve temizlik ödeneği aktarılmıştır. Bu önemli bir gelişmedir. Toplum yararına çalışma çerçevesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için İŞKUR üzerinden bin 350 temizlik personelinin okullarımıza tahsisi yapılmış ve bunlar da 7 Eylül tarihinde görevlerine başlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığımız her yıl 50 özel eğitim sınıfımızın donatımını gerçekleştirecektir. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 247 kodlama atölyesi okullarımıza kazandırılmıştır. Halk eğitimi merkezlerimizde halkımıza açılan kurslar bir önceki yıla göre yüzde 100 arttırılarak, 2021 yılında 117 bin 427 olan kursiyer sayımız 2022 yılında bulunduğumuz ay itibariyle 233 bin 505 olmuştur. Temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim çerçevesinde yaklaşık 12 bin öğrencimiz taşımalı eğitim planlamasına alınmıştır. Özel öğrenci servislerinin sağlıklı bir hizmet verebilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. 12 ilçemizde hizmet verecek tüm özel servis ve taşımalı eğitim servis şoförlerinin yanı sıra rehber personele verilecek eğitimler planlanmış ve eğitim verecek personel ile talimatım doğrultusunda toplantılar gerçekleştirilmiştir."

"Şu an için ilimizdeki yurtlarda 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz bulunuyor"

Bu yıl Kocaeli Üniversitesi’ni 15 bin 250 öğrencinin tercih ettiğini söyleyen Vali Yavuz, kayıtların devam ettiğini, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Vali Yavuz, "Özel ve ayrıntılı bir çalışma yaparak bu 15 bin evladımızın kaçının Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet ettiklerini, kaçının başka şehirlerden geleceğinin analizini yaprak detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Anlaşılan o ki yaklaşık 6 bin civarında öğrencimizin hala Kocaeli de ikamet ettiklerini, 9 bin civarında da farklı illerden ilimize öğrenci geleceğini tespit ettik. Şu an için ilimizdeki yurtlarda 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz bulunuyor. Birinci sınıfa kaydolacak 9 bin öğrencimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna başvurması üzerine bile bütün gelecek öğrencilerimizi yerleştirecek bir yatak kapasitesine sahip olduğumuzu buradan söylemek istiyorum. Ancak ara sınıflardan da tercih yapılabileceğini değerlendirerek başta kamu misafirhaneleri olmak üzere elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Diğer taraftan kiralanabilecek yurt olma özelliğine sahip binaları araştırıyor, bunlarla ilgili çeşitli görüşmelerimizi yapıyor, ek ihale kapasiteleri oluşturmak için önemli gayret sarf ediyoruz" dedi.

"Üniversite öğrencilerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil"

Son zamanlarda yurtlar ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli Valisi Yavuz, "Yurtlarımızda zaman zaman istismar konusu edilen hususlar oluyor örneğin müsait odalarda ek yatak konması gibi. Eğer odalarımızın hacmi büyüklüğü müsait ise elbette odalarımızda kapasite artışına gidiyoruz. Ancak bunu şartı var. ’Buraya şu kadar yatak bırakalım’ diye bir anlayışımız söz konusu değil. Her öğrencinin belli bir metrekare hakkı var, hukuken belirlemiş standarttı var, bu standartlar içerinde planlamalar yapıyoruz. İnsani koşullarda gençlerimizi barındıracağız, bundan hiç kimsensin kuşkusun olmasın. Üniversite öğrencilerimizi siyasi malzeme yapmayı ve her konuyu istismar etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyorum 9 bin şehir dışından gelecek öğrencimiz var, 10 bin 500’e yakında şu anda boş yatağımız var. Hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın. Bizden yurt talep eden her öğrencimizin sorununu çözeceğiz. Gerekirse otelde yatıracağız ama çözeceğiz merak etmesinler" diye konuştu.

"Her kim ne bilgi istiyorsa buyursun gelsin bilgi verelim"

Gençlerin endişe etmemeleri gerektiğini ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazı yurtlarda kapasite artışına gidiyoruz, bu doğrudur fakat dün Gebze yurduyla ilgili dün sosyal medya üzerinden çıkan haberleri gördünüz. Burada henüz verilmiş bir kararımız yok, inceleme yapıyoruz. Kapasitesi müsait olması halinde ek yatak bırakabiliriz. Ancak bırakalım diye karar almadık henüz inceleme aşamasındayız, her odaya ilave artış yapmayı düşünmüyoruz, müsait odalarda yapabiliriz. Ancak bu işin kesin verilmiş ne bir kararı yoktur. Valilik olarak her konuyu açıklıkla şeffaflıkla paylaşmaya hazırız. Her kim ne bilgi istiyorsa buyursun gelsin bilgi verelim. Ama istismar etmesinler. Gençleri endişeye, gelecek korkusuna kaptırmaya gerek yok. Biz geçen yıl söz verdik. ’Kimseyi açıkta bırakmayacağız’ dedik ve bırakmadık."