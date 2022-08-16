KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi YDU oldu

2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl, 11 bin 141 öğrenci KKTC üniversitelerine yerleşti. Üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen öğrencilerin yüzde 23,1’ini oluşturan 2 bin 570’i ise Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti.

Bu sonuçlarla YDU, son altı yıldır olduğu gibi yine KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre ise yüzde 31 oranında artış gösterdi. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile öğrencilerimize nitelikli bir hayatının kapılarını açıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre YDU’nun, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tüzünkan, YDU’ya kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini üniversitenin Türkiye temsilcilikleri ve üniversite kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.