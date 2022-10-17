KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu

İlk yerleştirme ve ek yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarında da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans eğitimine geçiş hakkı kazandıkları DGS’nin ek yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 50’si Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine yerleşti.

2022-2023 eğitim yılı ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen 3 bin 201 öğrencinin yüzde 40’ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine yerleşmişti. İlk yerleştirme sonuçlarında, KKTC üniversitelerine yerleşen 11 bin 141 öğrenciden 2 bin 570’i Yakın Doğu Üniversitesine yerleşmişti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, ilk yerleştirme sonuçları ve ek yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi DGS ek yerleştirme sonuçlarında da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma unvanını bu yıl da korudu.

7. kez en çok tercih edilen okul oldu

Yakın Doğu Üniversitesinin, "KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi" unvanını yedinci kez üst üste koruduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yetkin akademisyen kadrolarımızla sağladığımız nitelikli teorik eğitimin yanı sıra; ‘4. nesil üniversite’ vizyonu ile yürüttüğümüz araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerine başta doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgiyi dokunarak, görerek, test ederek uygulamaya dönüştürmesi ve tecrübe edinmesi en önemli önceliklerimizden biri” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel olanaklarının yanında, öğrencilerine sosyal ve kültürel olarak da zengin bir kampüs hayatı sunduğunu söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmamız; Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel, sosyal ve kültürel alanda sağladığı yüksek standartların, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.