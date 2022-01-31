KKTC’de öğrencilerin karne sevinci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim gören 24 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı. KKTC’de Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman eğitimde aksamaların yaşandığı ve bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından, bugün karnelerini alan öğrencilerin 2 haftalık yarıyıl tatili başladı. KKTC’de yarıyıl tatili 14 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Öğretim yılı 17 Haziran ve 20 Haziran’da sona erecek

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü karne dağıtımıyla sona erecek. KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

KKTC’de ayrıca, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. KKTC’de Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.