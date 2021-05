KKTC’de Dr. Suat Günsel Girne Koleji törenle açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yakın Doğu Oluşumu’nun 43 yıllık köklü ve nitelikli eğitim anlayışını Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nin ardından Girne’ye taşıdığı Dr. Suat Günsel Girne Koleji törenle açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da katıldı.

Günsel ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Günsel: “Kreşten üniversiteye yaşam boyu eğitim olanağını Girne’mize de taşıdık”

Törende konuşan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumu’nun gelecek nesillerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, güçlü devletlerin ancak güçlü kurumlar ve güçlü bireylerle mümkün olabileceğini vurguladı. Amaçlarının, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden İrfan Günsel, Yakın Doğu oluşumunun, eğitimden otomotive, bilişimden müzeciliğe kadar farklı alanlardaki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Günsel konuşmasında ayrıca, “Kolej kampüsümüz ve hemen yanı başındaki Girne Üniversitesi Kampüsümüz ile kreşten üniversiteye kadar sunduğumuz yaşam boyu eğitim olanağını Girne’mize de taşımış olduk” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu: “Bu ülkeye sahip çıkabilmenin yegane temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da ülkeye eğitimin yanında birçok alanda yatırımlarıyla büyük katkılarda bulunan Günsel ailesine teşekkür etti. Amcaoğlu, pandemi nedeniyle birçok alanda sorun yaşanan bu süreçte devletin çalışmaları ve Günsel ailesinin 6 ilçede 6 okul projesi ile çok kısa sürede 14 yeni okul ve 5 bin 895 öğrenci kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. Amcaoğlu, Günsel ailesinin Gazimağusa’da hayata geçireceği devlet okulunun temelinin 25 Haziran’da atılacağını, Girne’de ise temel atma için Temmuz ayının planlandığını kaydederek, “Bu ülkeye sahip çıkabilmenin yegane temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmaktan başka bir şey değildir. Bu ülkeye sahip çıkan gençlerin yetişmesi için tek bir gün, tek bir saat ve tek bir saniyenin bile önemini bilerek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, mücadelede başarılı olmanın en önemli yolunun yeni nesillere çok iyi bir eğitim vermek ve onları üreten, düşünen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. KKTC için özellikle 2 devletli politikanın yürürlüğe girdiği bu dönemde ayakta kalma mücadelesi ve eğitimin daha da önem kazandığını kaydeden Arıklı, ülkede 43 yıldır eğitim ve birçok alanda yatırımları hayata geçiren ve kazandığı her kuruşu ülkesine yatıran Günsel ailesini başarıları için kutladı.

Saner: “Günsel ailesinin yatırımları, yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yapılan hamleler”

Başbakan Ersan Saner de ülkenin gelişmesi için 43 yıldır birçok alanda çok sayıda yatırımı hayata geçiren Günsel ailesi ve Yakın Doğu Oluşumu’nu kutladı. Saner, devletin tek başına bir takım işleri yapmaya her zaman muktedir olmadığını belirterek, “Bazı yatırımlar özel sektörle desteklendiği anda bir ağacın meyve vermesi gibi bundan alınan tat ve haz duygusu inanılmaz olur. İşte biz böyle özel bir günü yaşıyoruz” dedi.

Günsel ailesinin sadece eğitim alanında değil pek çok alanda yatırımlar yaparak ülkeye öncülük yaptığını söyleyen Başbakan Saner, “Bunlar rastlantı değildir. Ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yapılan hamlelerdir. Ben bu bağlamda ülkenin başbakanı olarak Dr. Suat Günsel’e ve ailesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Günsel ailesinin 6 ilçeye 6 ilkokul projesi kapsamında, Lefkoşa ve İskele’nin ardından Haziran sonunda Gazimağusa’da temel atılacağını söyleyen Saner, bu eğitim kurumlarının, ülkenin geleceği olan gençlerin dünyayla yarışabilen, rekabetçi, üretken ve kendini Kıbrıslı Türk kimliğiyle en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine imkan oluşturduğunu söyledi. Yakın Doğu Oluşumunun eğitime olduğu kadar kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlara da değinen Saner, “Nerede bir heykel görseniz, orada bir Günsel kuruluşuna uğrarsınız. Böyle bir de simge oluştu KKTC’de” ifadesini kullandı. Günsel ailesinin, ülkeye eğitimden otomotive, bilişim teknolojisinden sanata, müzecilikten bankacılığa geniş bir yelpazede ülkeye önemli yatırımlar kazandırdığını belirten Saner, “İşte özel sektörün ülkeye kattığı değerin ve ülkemizin de bundan elde ettiği kazancı çok önemsiyorum. Bugün açılışını yaptığımız, kreşten başlayıp koleje kadar giden eğitim birimlerinin tümü için Suat Günsel hocam ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Devletimize yapmış oldukları ilkokul bağışları için de ayrıca özel olarak teşekkür ediyorum” sözleriyle bitirdi.

Tatar: “Günsel ailesi yaptığı her yatırımla, bu ülkenin geleceğine ne kadar inandığını gösterdi”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Suat Günsel ve ailesinin, ülkeye birçok alanda önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, ülkeye yaptıkları katkılar için Günsel ailesine teşekkür etti. Yıllar önce Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan hiçbir şey yapılamayacağını ve bu topraklara yatırım yapmanın anlamsız olduğunu söyleyen önemli siyasetçiler olduğunu söyleyen Tatar, “Biz her zaman bu düşünceye karşı çıkmış, Türkiye’nin de desteği ile KKTC’yi geliştirmek ve kalkındırmak için, halkımıza, insanlarımıza umutlu bir gelecek sunabilmek için gerekli adımları attık” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye güvenerek, öz kaynaklarıyla dev yatırımları hayata geçen Günsel ailesi gibi yatırımcılara teşekkür eden Tatar, “Günsel ailesi de bu ülkeye yaptığı her yatırımla, bu ülkenin geleceğine ve potansiyeline ne kadar inandığını her zaman gösterdi. Yatırımlarıyla KKTC’nin geleceğinin emin ellerde olduğunun her zaman müdafaasını yapan, KKTC’ye güvenen ve yatırımları öz kaynaklarından yapan çok değerli Suat Günsel ve Ailesine, bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemize yapılan her yatırımı, daha büyük yatırımların müjdecisi olarak görüyorum” dedi.

Pandemi dönemine rağmen böyle yatırımların devam etmesinin, pandemiden sonra KKTC’nin daha da yükselişe geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Tatar, yatırımların devamının ülkedeki istikrara olan güvenin göstergesi olduğunu dile getirdi. Bugün İngiltere, Avusturalya ve Kanada’da birçok Kıbrıs Türkü bulunduğunu söyleyen Tatar, “Bu insanların bir kısmının aklındaki soru, çocuklarının hangi okullara gideceği ancak biliyorum ki çok sayıda insanımız oldukları yerlerden KKTC’ye gelip yerleşmeyi düşünüyorlar. Hiç düşünmeyiniz, geri geliniz, çocukların gideceği okullar da burada. Avusturalya’da olan imkanların daha iyisi burada var” sözlerini kaydetti.

“Doğu Akdeniz’in bu değerli köşesinde önemli bir vizyon oluştu”

Tatar konuşmasına, “Gündemi belirlerken esas hedeften şaşmayalım, enerjimizi boş yere harcamayalım. Bu ülkede çok güzel şeyler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Çünkü istikrar, güven ve buna bağlı olarak siyasetin gelişmesinde ve oluşmasında gerçekten 10-15 yıl önce tahmin edemeyeceğimiz şekilde Doğu Akdeniz’in bu değerli köşesinde fevkalade önemli bir vizyon oluşmuştur. Bu vizyon gücünü ilelebet eşitlik temelinde ve egemenliğimize bağlı kalmaktan alıyor” sözleriyle devam ederken, Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili tartışmaların odağına Türkiye’nin de desteği ile iki devletli çözümün yerleşmesinin büyük bir dönüşümün habercisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili tartışmalara da değinen Tatar, “Cumartesi günü Tepebaşı’nda yapılan açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mesajlar çok önemliydi. Bu proje ile yakın zamanda Güzelyurt’a ve Meserya’ya Anadolu suyunun akacağını göreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Meseleyi siyaset boyutu ile, devlet boyutu bir vizyon hamlesi olarak görüyoruz. Buna Cenevre’de başladık ve dünyaya egemen bir devlet ve halk olduğumuzu anlattık. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, egemenliğimizi dünyaya haykırmak ve kabul edilmesi için bu mücadele etmek bizlere düşen en önemli görevdir” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk Toplumu’nun bu ülkedeki varlığını güçlendirecek yatırımlara imza atan Günsel Ailesi’ne ve mühendisinden mimarına, öğretim görevlisinden profesyonel çalışanlarına Yakın Doğu Oluşumu’nun her ferdine teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yabancı dile hakim, aydın bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor

Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolej eğitimi verilmesi planlanan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, en son eğitim teknolojileriyle donatılan fiziki özellikleri ve yetkin akademik kadrosuyla çocuklara dünya standartlarında bir eğitimin kapılarını açma ilkesi ile yola çıktı. Eylül 2021’de başlayacak eğitim dönemi için kayıtları devam eden kolejde, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dilde Fransızca, bilim, spor ve sanat çalışmalarıyla akademik olarak donanımlı, yabancı dile hakim, aydın bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

Törene katılan protokol, açılışın gerçekleştirilmesinin ardından Doktor Suat Günsel Girne Koleji’ni gezerek okul hakkında bilgi aldı.