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KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 öğretim yılı için gerçekleştireceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” tarihi belirlendi. Sınav, 11 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Eğitim 15.02.2022, 15:34
KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 öğretim yılı için gerçekleştireceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” tarihi belirlendi. Sınav, 11 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni öğretim yılı için düzenlediği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Sınav sonucunda öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkı kazanacak.

Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”’na katılacak öğrencilerin, en geç 10 Haziran 2022 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınav sonrasında adaylar, üç bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucu ve kontenjan sayısı doğrultusunda seçtiği bölümler arasından gerçekleştirilecek. Ayrıca, kolej mezun olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Giriş şartlarını karşılayan tüm öğrencileri, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı ve yüksek burs olanaklarından yararlanmak için sınava girmeye davet ediyorum.”

“KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve eğitimlerini KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler için dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı sunacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Üniversitenin öğrencilerini sosyal, akademik ve kültürel olarak tam donanımlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğini ifade etti. Doç. Dr. Tüzünkan, sınav giriş şartlarını karşılayan tüm öğrencileri “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na katılmaya davet etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yükseköğretim derecelendirme kurumlarından Times Higher Education’ın yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında “mühendislik” ve “bilgisayar bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, AD Scientific Index’in yayınladığı ‘En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de Üniversitenin 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdiğini söyledi.

Sınav için gerekli belgeler

Sınava katılacak olan KKTC’li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak tüm adaylar, sınava www.kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabilecekler. Adaylar, daha detaylı bilgi için, 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

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