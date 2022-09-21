Kızılay’dan eğitime tam destek

Türk Kızılay, yardım programlarını planlayan ve “Toplumsal Dayanıklılık” temeli üzerinde kurduğu stratejik hedeflerinden “Eğitime Erişime Destek Olmak” başlığı altında eğitime büyük pay ayırıyor. Burs, eğitim materyalleri, okul tefrişatı gibi farklı çözümlerle öğrencilere destek sağlayan Türk Kızılay, bu yıl 10 milyon 40 bin TL tutarında eğitim yardımıyla 62 bin 700 öğrenciye ulaşıyor.

Öğrencilerin derslerine adapte olmaları için eğitime yönelik birçok proje ortaya koyan Kızılay, okulların tamirat ve tefrişatlarını üstlendi, öğrencilerin giyim, gıda ile hijyen ihtiyaçlarını karşıladı, tablet, bilgisayar ve eğitim materyalleri ulaştırdı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sınıflar yaptı, başarılı öğrencilere burslarla destek oldu. Bu yıl 10 milyon 40 bin TL tutarında eğitim yardımıyla 62 bin 700 öğrenciye ulaşan Kızılay, Genel Merkez özelinde son 3 yılda 46 okulda 154 bin 600 öğrenciye 28 milyon 901 bin lira eğitim yardımında bulundu.

Projeler Eğitime Farklı Çözümler Sunuyor

Eğitim yardımlarına bağışçılarında katkılarını alan Kızılay, “Geleceğe El Uzat” projesiyle yatılı bölge okullarındaki, “Kolide Ne Var” projesiyle köy okullarındaki, “Kırtasiye Seti ve Giyim Yardımları” ile eğitim dönemi başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım malzemeleri ulaştırılıyor. ”Benim Okulum” projesiyle temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamları düzeltilirken, ”Özel Eğitim Sınıfları” projesi ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için sınıflarlar hazırlanıyor. “Eğitim Bursları” ile de öğrencilerin eğitimlerini ara vermeden sürdürebilmeleri ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması sağlanıyor.