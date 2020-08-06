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Kızılay ve SBÜ güçlerini birleştirdi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ), ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BU YIL İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALACAK. BÖLÜM MEZUNU ÖĞRENCİLER AFET VE İNSANİ YARDIM SEKTÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ MESLEK KOLLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER. KIZILAY GENEL BAŞKANI VE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI DR. KEREM KINIK, “GENÇLERİ, NİCE KAHRAMANIN EĞİTİM ALDIĞI, KUTSAL BİR MESLEK SAHİBİ OLDUĞU BÖLÜMÜMÜZE DAVET EDİYORUZ” DEDİ.

Eğitim 06.08.2020, 16:28
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Kızılay ve SBÜ güçlerini birleştirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Bölüm mezunu öğrenciler afet ve insani yardım sektörlerinin çeşitli meslek kollarında istihdam edilecekler. Kızılay Genel Başkanı ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Gençleri, nice kahramanın eğitim aldığı, kutsal bir meslek sahibi olduğu bölümümüze davet ediyoruz” dedi.

Acil Yardım, Afet Yönetimi ve İnsani Yardım alanında uzman yetiştirecek Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan bölümden mezun olanlar, acil yardım, afet ve insani yardım sektörlerinde görev alacaklar. Staj ve istihdam olanaklarının fazlalığı ile dikkat çeken bölümün mezunları gerçek bir “kahraman” olarak yetişecekler ve insani yardım ve afet alanında uzmanlaşarak en zor zamanlarında insanların yardımına koşacaklar. İnsani yardım sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirecek ilk program niteliğinde olan bölümün mezunları ayrıca afet ve acil durum yönetiminin Türkiye’de uluslararası standartlarda kurumsallaşmasına da katkı verecekler.

Yüksek yetkinlikte sektör uzmanları yetişecek

Acil yardım ve afet yönetimi alanı çok yönlü, dinamik ve karmaşık iş süreçlerini bünyesinde barındıran bir disiplin olarak biliniyor. Dünyadaki doğa kaynaklı ve beşeri afet risklerinin arttığı günümüzde daha da önemli hale gelen bu alan, her geçen gün daha yüksek derecede kurumsallaşma ve profesyonelleşme gerektiriyor. Bu durum doğal olarak bu alanlarda çalışma yürütebilecek ve farklı disiplinlerin bir bütün halinde uygulamasını yapabilecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da doğuruyor. Sektörün nitelikli uzman ve yönetici ihtiyacını karşılayacak bölüm, uluslararası standartlarla uyumlu müfredatı sayesinde yüksek bilgi ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirecek.

Afetlere dirençli toplum için uzmanlık şart

Bölüm mezunları, her türlü sağlık kuruluşu, insani yardım ve afet organizasyonları ile itfaiye teşkilatları bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alandaki temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesindeki personele konunun gerektirdiği eğitimleri de verebilen uzmanlar olacaklar.

Bölümün temel müfredatını ağırlıklı olarak ilk iki yıl paramedikal uygulamalar ve son iki yıl da arama kurtarma, teknik eğitim, itfaiye ve yönetim bilimleri oluşturuyor. Genel olarak eğitim müfredatı, doğa ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde tıbbi girişimlerin yanı sıra sağlık ve itfaiye sistemlerinin sevk ve idare edilmesi, kalkınma ve insani yardım operasyonlarının yürütülmesi, afet eğitimi ayağı ile de dirençli toplum oluşturulması için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor.

İlk yüz bin içinden tercih yapacak tüm adaylara 4 yıl Kızılay öğrenim bursu

Türkiye’nin ilk Afet Tıbbı Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kınık bölümü tercih edecek adaylara şu müjdeleri verdi:

“İlk yüz bin içerisinden bölümü tercih edecek adaylara Kızılay tarafından öğrenim süresince burs. Ulusal ve Uluslararası İnsani Yardım, Acil Durum ve Afet kurum ve kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatları. Eğitim sonunda diploma ile birlikte uluslararası geçerliliği olan onlarca sertifika sahayı yöneten hocalar ile birlikte gerçek uygulamalar ve tatbikatlarda pratik eğitim imkânları. Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise; “Burada afet durumlarında insanların yardımına koşacak, uluslararası bilgi ve beceriye sahip acil yardım ve afet yönetimi liderleri yetiştiriyoruz. Bir başka ifadesiyle; vatan sevgisini insan sevgisiyle buluşturuyoruz.”

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