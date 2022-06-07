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Kitap fuarına 7’sinden 70’ine yoğun ilgi

Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarına 7’sinden 70’ine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eğitim 07.06.2022, 15:28
Kitap fuarına 7’sinden 70’ine yoğun ilgi

Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarına 7’sinden 70’ine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat Belediyesi tarafından 4.’sü düzenlenen kitap fuarı Cumhuriyet Meydanında 2 bin metrekare alanda kurulan dev çadırda açıldı. 50 stantta 100 yayın evi tarafından 1 milyon kitap okur severlerle buluşturuldu. Başta öğrenciler olmak üzere kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonuna kadar açık olacak olan fuarda ünlü yazarların kitaplarını imzalayarak söyleşi yapması bekleniyor.

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