Kırşehir’de okullara kar engeli

Kırşehir’de sabah saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildi. Kırşehir’de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.