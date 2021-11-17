Kırşehir’de öğrenciler ’Kadın ve Aile’ dersi alacak

KIRŞEHİR (İHA) – Toplumun temeli olan ailenin gelişimi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenciler, ‘Kadın ve Aile’ dersi alacak. Prof. Dr. Nur Çetin, kadını güçlendirme faaliyetlerinin Kırşehir’de başladığını ve hayalinin Türk Dünyasına yansıması olduğunu söyledi.

Kırşehir’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olan Çetin aynı zamanda Fatma Bacı Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Kendisinin de öncülüğünü yaptığı ’Kadın ve Aile’ ders kitabının gençlerin de ufkunu açacağını belirten Çetin, “2021-2022 öğretim yılının güz döneminden itibaren İktisat Fakültesinde başlayan ve 4 bölümde seçmeli ders olarak okutmaya başladık. Yeni dönemden itibaren Kadın ve Aile dersini ortak havuza ekledik. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri bu dersi alabilecekler” diye konuştu. Kadın ve Aile dersinin neden önemli olduğunu da aktaran Çetin, açıklamasında; “Mühendis, öğretmen, yönetici olmayı öğretiyoruz. Fakat insanın mutlu olmasını kimse öğretmiyor. Amacımız, insanın mutlu olması dünya tarihinde Fatma Bacı ilk kadın örgütlenmesi Bacıyan-I Rum’u başlattıysa istiyoruz ki kadını bilgilendirme faaliyetlerimiz sonunda daha bilinçli ve mutlu topluma ulaşalım” ifadelerini kullandı.

Hayali Türk Dünyasına eğitim programının yayılması

Kırşehir’de başlatılan eğitimle Türk Dünyasına bilinçli aile olabilmenin yolunun açılacağına inandığını söyleyen Çetin, kadın ve şiddet kelimelerinin İslam toplumlarında bir arada da kullanılamayacağını açıkladı. Çetin, “İslam toplumlarında kadın ve şiddet kelimeleri yan yana gelmemeli. Şuanki süreç bizim manevi değerlerimizin kaybolmaya başladığını göstermekte. Bizler istiyoruz ki bu çalışma bizim değerlerimizi de ortaya çıkarsın. Bu Türk Dünyasına da yayılsın” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcü ise Şiddet Önleme Merkezinin 3 bin 650 kadına ulaşarak rehberlik çalışmaları yaptığını belirtti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da programda yaptıkları konuşmalarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda gerekli tavrın alınarak toplumun eğitileceğini belirtti. Programda Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaptıkları sunumlarla kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını aktardı.